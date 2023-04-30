Франция

Парижани не змогли встояти проти середняка Ліги 1.

У рамках 33 раунду французької Ліги 1 ПСЖ у власних стінах поступився Лор'яну з рахунком 1:3.

Ле Фе відрив рахунок на 15 хвилині гри, а після було вилучення Ашрафа Хакімі на 20 хвилині.

Незважаючи на положення ПСЖ забив. Нетипова ситуація вийшла під час голу Мбаппе. Воротар гостей Мвого, якому почулось, що арбітр дав вільний удар, поклав м'яч на газон. Але виявилось, що арбітр свистка не давав, тому Мбаппе відкинув м'яч у бік та вразив порожні ворота.

Лор'ян не розгубився і забив у ворота Доннарумми ще два голи — вони на рахунку Йонгва та Дьєна. ПСЖ більше відповісти нічим не зміг.

ПСЖ — Лор'ян 1:3

Голи: Мбаппе, 29 — Ле Фе, 15, Йонгва, 39, Дьєн, 86