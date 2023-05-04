Франция

Французи націлилися на гравця збірної Англії.

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі привернув увагу Парі Сен-Жермен, який вже готовий придбати Мілана Шкріньяра з Інтера на правах вільного агента.

Як повідомляють La Gazzetta dello Sport і L'Equipe, директор ПСЖ Луїш Кампус знову шукає підсилення в Серії А, особливо в командах, які грають на Сан-Сіро.

У той час як очікується, що Шкріньяр підпише контракт з Інтером після завершення його контракту 30 червня, Томорі буде складніше спокусити до цього трансферу.

Серед інших кандидатів на цю роль – Люка Ернандес з мюнхенської Баварії, Емерік Ляпорт з Манчестер Сіті та захисник Айнтрахта Еван Н'Діка.

Незважаючи на його сильні виступи за Мілан у Серії А та Лізі чемпіонів, Томорі не зміг пробитися до збірної Англії під керівництвом тренера Гарета Саутгейта.

25-річний гравець провів лише три матчі за збірну Англії та був підписаний із Челсі у січні 2021 року за 32 мільйони євро.