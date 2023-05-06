Франция

Французький футболіст повісить бутси на цвях після нинішнього сезону.

Колишній захисник Арсеналу та збірної Франції Матьє Дебюші вирішив завершити ігрову кар'єру у віці 37 років. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, нинішній сезон стане останнім для 37-річного француза, який нині захищає кольори Валансьєна у Лізі 2.

Дебюші є вихованцем Лілля, за який він виступав до 2013 року. Також він захищав кольори Сент-Етьєна, Ньюкасла, Арсенала та Бордо.

На рахунку Матьє 27 проведених матчів у складі збірної Франції, в яких він забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Цього сезону Дебюші провів 21 матч, у яких відзначився одним голом.