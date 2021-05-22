Франция

Опытный француз сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Сент-Этьен на своем официальном сайте объявил об уходе двух футболистов по окончании сезона.

Французскую команду Лиги 1 покинут защитник Матье Дебюши и полузащитник Кевин Монне-Паке. У обоих футболистов заканчиваются контракты 1 июля и они станут свободными агентами.

Дебюши выступает за Сент-Этьен с 2018 года после перехода из Арсенала. На его счету 12 голов и 7 ассистов в 97 матчах. Монне-Паке выступал за "стефана" на протяжении восьми лет — у него 19 голов и 10 ассистов после 208 матчей.

Перед заключительным туром Лиги 1 Сент-Этьен набрал 46 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице французского чемпионата.

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