Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках 34 туру французької Ліги 1 Ланс на своєму полі приймав Марсель.

Гості несподівано поступилися господарям із мінімальною різницею голів.

Зазначимо, що Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі, проте українець не відзначився результативними діями за 76 хвилин на полі.

Ланс – Марсель 2:1

Голи Фофана, 42, Опенда, 60 — Пає, 88.

Ланс: Самба, Граді, Данзо, Медіна, Мачадо (Айдара, 57), Франковські, Фофана, Фюльжені (Томасон, 57), Онана (Поремба, 90), Сотока, Опенда (Букса, 89).

Марсель: Лопес, Клос (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузі, 76), Жиго (Балерді, 29), Нуну Тавареш, Верету, Маліновський (Пає, 76), Ронжьє, Ундер, Санчес (Вітінья, 46).

Попередження: Онана (11), Медіна (24), Тудор (36), Франковські (45), Ронжьє (45), Нуну Тавареш (63), Граді (63), Самба (89).