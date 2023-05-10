Франция

Керманич Роми — про чутки, що пов’язують його з паризьким грандом.

Напередодні в ЗМІ з’явилась інформація про те, що Парі Сен-Жермен розпочав переговори з поточним керманичем Роми Жозе Моурінью щодо призначення на посаду головного тренера.

Португальський спеціаліст прокоментував чутки про те, що він може очолити паризький гранд.

"Парі Сен-Жермен телефонував, щоб призначити мене? Якщо вони мене шукали, то не змогли знайти, тому що зі мною не розмовляли", — цитує слова Жозе Моурінью журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sport.

Раніше повідомлялося, що для поточного керманича ПСЖ Крістофа Галтьє поточний сезон стане останнім в паризькому клубі. 56-річний фахівець змирився з тим, що не тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні.