Франция

Португалець може очолити паризький гранд.

Для наставника ПСЖ Крістофа Галтьє поточний сезон стане останнім в паризькому клубі. 56-річний фахівець змирився з тим, що не тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні. Тим часом керівництво клубу зі столиці Франції займається пошуком нового головного тренера. Головний претендент на цю посаду — менеджер Роми португалець Жозе Моурінью.

Як пише RMC Sport, парижани вже спілкуються з агентом тренера Жорже Мендешом. Сам Моурінью зацікавлений в пропозиції ПСЖ.

Раніше повідомлялось, що Тьяго Мотта може очолити Рому, якщо Моурінью вирішить піти.