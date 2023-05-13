Франция

Тренер може перебратись у французький чемпіонат.

Грем Поттер після звільнення з Челсі знаходиться в пошуках нового місця роботи та розглядає різноманітні варіанти.

Як повідомляє видання Nice-Matin, в англійському тренері зацікавлений представник Ліги 1 — Ніцца.

Стверджується, що спортивний директор Брейлсфолд хоче бачити на чолі команди британського спеціаліста.

Зазначимо, що зараз командою керує Дігар, який змінив на посту звільненого Фавра.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Челсі називали Поттера "Гаррі" та "Хогвартс" за спиною.