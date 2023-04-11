Англія

Футболіст вважає, що це правильний крок.

Колишній півзахисник лондонського Челсі Джон Обі Мікел прокоментував рішення клубу звільнити Грема Поттера.

"Чи достатньо йому дали часу? Я думаю, що так. Клуб зараз на якому місці – на 11? Думаю, що часу було достатньо. Я думаю, що клуб ухвалив правильне рішення.

Чи був цей клуб для нього надто великим? Можливо. Деколи мені здавалося, що він не знає, що робити, коли стоїть біля лінії. Він не спілкується з гравцями, він не каже їм, що робити на полі".

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Мені подобаються тренери, які завжди заряджені, поводяться пристрасно. Подобається коли тренер кричить на гравців, вказує, що робити. Деколи футболістам потрібен удар під зад, щоб прокинутися. У випадку з Поттером нічого такого не бачив.

Хоча у Лемпарда я теж такого не бачив під час першого етапу у клубі. Сподіваюся, що зараз він більше схожий на Клоппа чи Гвардіолу, емоційних тренерів, які ніби хочуть самі вийти на поле", — цитує нігерійця Daily Mail із посиланням Dubai Eye.

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