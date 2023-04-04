Англія

Футболісти вважали, що англієць надто м'який.

Гравці Челсі дали Грему Поттеру прізвиська, пов'язані з Гаррі Поттером, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, результати погіршувалися і це призвело до зміни ставлення гравців до тренера.

Якщо спочатку вони вітали його чуйний підхід, то потім почали ставити питання про те, чи не занадто Поттер м'який для роботи в Челсі.

Крім того, Поттер постійно хотів знати, що гравці про нього думають. Джерело повідомляє, що Грем питав одного з футболістів: "Що команда думає про мене?". Це підірвало його статус.

У команді Поттеру дали жартівливі прізвиська "Гаррі" та "Хогвартс", і називали його так за спиною.

Раніше повідомлялося, що Челсі веде переговори з Луїсом Енріке.