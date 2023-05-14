Франция

Клуб не фінішує нижче за третій рядок.

Ланс уперше з 2002 року зіграє у Лізі чемпіонів.

Після того, як Монако зіграв унічию з Ліллем (0:0), відрив до третього місця становить десять очок. Це гарантувало Лансу участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Однак ще має бути боротьба з Марселем за потрапляння в груповий етап. Але раунд кваліфікації Ланс собі вже заробив.

Для Ланса це буде перша участь у Лізі чемпіонів із сезону-2002/03, коли французька команда посіла 3 місце у групі з Міланом, Депортіво та Баварією.

Зазначимо, що у єврокубках востаннє Ланс грав у сезоні-2007/08.