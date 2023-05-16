Франция

Француз відчуває, що його зрадили.

Кіліан Мбаппе пошкодував про те, що не перейшов із ПСЖ до Реалу. Таку думку озвучив журналіст The Athletic Маріо Кортеган. Він висвітлює теми, пов'язані із мадридським клубом.

"Мбаппе пошкодував, що залишився в ПСЖ, бо відчував себе зрадженим, оскільки проєкт не був тим, що йому обіцяв клуб. Він хоче одного разу зіграти в Реалі. Мадрид завжди підтримував стосунки з оточенням футболіста", — сказав журналіст.

Також він зазначив, що перехід цього літа Мбаппе до Реалу вкрай малоймовірний.

У поточному сезоні Мбаппе провів 31 матч у Лізі 1: на його рахунку 26 голів та 4 асисти.