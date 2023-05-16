Франция

Керманича ПСЖ проігноровано, незважаючи на лідерство клубу у таблиці, чого не можна сказати про колишнього тренера Шахтаря.

Національна спілка професійних футболістів Франції визначилася зі списком із п'яти номінантів на звання найкращого тренера французької Ліги 1 сезону-2022/23.

Як повідомляє прес-служба французької першості, претендувати на цю нагороду будуть Ігор Тудор (Марсель), Франк Ес (Ланс), Паулу Фонсека (Лілль), Паскаль Гастьєн (Клермон) та Філіп Монтаньє (Тулуза).

Цікаво, що у списку номінантів на звання найкращого тренера Ліги 1 відсутнє ім'я керманича Парі Сен-Жермен Крістофа Галтьє, команда якого в наступному турі може гарантувати собі чемпіонство.

Зазначимо, що минулого сезону на цю нагороду не було номіновано колишнього головного тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який у підсумку тоді став чемпіоном Франції.