Французький клуб розглядає варіант із англійським нападником.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
17 травня 2023, 11:57
ПСЖ розглядає придбання Гаррі Кейна, повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, радник паризького клубу зі спортивних питань Луїш Кампуш днями провів зустріч із оточенням форварда Тоттенгема.
У зв'язку з майбутнім відходом Ліонеля Мессі ПСЖ також розглядає варіант із нападником Наполі Віктором Осімгеном, але пріоритет – підписання Бернарду Сілву з Манчестер Сіті.
У поточному сезоні Кейн провів 36 матчів в АПЛ: на його рахунку 27 голів та 3 асисти.