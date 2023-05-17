Франция

Французький клуб розглядає варіант із англійським нападником.

ПСЖ розглядає придбання Гаррі Кейна, повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, радник паризького клубу зі спортивних питань Луїш Кампуш днями провів зустріч із оточенням форварда Тоттенгема.

У зв'язку з майбутнім відходом Ліонеля Мессі ПСЖ також розглядає варіант із нападником Наполі Віктором Осімгеном, але пріоритет – підписання Бернарду Сілву з Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Кейн провів 36 матчів в АПЛ: на його рахунку 27 голів та 3 асисти.