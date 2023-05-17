ПСЖ розглядає придбання Гаррі Кейна, повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, радник паризького клубу зі спортивних питань Луїш Кампуш днями провів зустріч із оточенням форварда Тоттенгема.

У зв'язку з майбутнім відходом Ліонеля Мессі ПСЖ також розглядає варіант із нападником Наполі Віктором Осімгеном, але пріоритет – підписання Бернарду Сілву з Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Кейн провів 36 матчів в АПЛ: на його рахунку 27 голів та 3 асисти.