Неаполітанська команда хоче близько 150 мільйонів євро.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
18 травня 2023, 21:59
ПСЖ не готовий задовольнити трансферні запити Наполі щодо Віктора Осімгена, повідомляє RMC.
За інформацією джерела, за свого найкращого бомбардира чемпіони Італії хочуть отримати 150 мільйонів євро. Клуб Ліги 1 не погоджується нести такі витрати.
Зазначимо, що на Осімгена також претендують Челсі та Манчестер Юнайтед, згідно з останніми чутками.
У поточному сезоні нігерієць забив 23 голи за 29 ігор у Серії А. Також на його рахунку чотири асисти.