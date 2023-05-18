Франция

Неаполітанська команда хоче близько 150 мільйонів євро.

ПСЖ не готовий задовольнити трансферні запити Наполі щодо Віктора Осімгена, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, за свого найкращого бомбардира чемпіони Італії хочуть отримати 150 мільйонів євро. Клуб Ліги 1 не погоджується нести такі витрати.

Зазначимо, що на Осімгена також претендують Челсі та Манчестер Юнайтед, згідно з останніми чутками.

У поточному сезоні нігерієць забив 23 голи за 29 ігор у Серії А. Також на його рахунку чотири асисти.