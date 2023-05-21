Франция

Гості з мінімальною різницею голів поступилися господарям.

У рамках 36 туру чемпіонату Франції Лілль на своєму полі приймав Марсель.

На 29-й хвилині гри Клаус відзначився у ворота Лілля з передачі Руслана Маліновського. На 49-й хвилині гри Лілль відігрався – Девід забив із пенальті.

На 72-й хвилині Бамба встановив остаточний рахунок у грі – 2:1.

Після поразки Ліллю у Марселя значно знизилися шанси на те, щоб посісти друге місце в Лізі 1 за підсумками сезону.

Лілль – Марсель 2:1

Голи: Девід, 49 (з пенальті), Бамба, 72 — Клаус, 29.

Лілль: Шевальє, Діакіте, Йоро, Ісмаїлі (Гудмундссон, 26), Мартен (Унас, 81), Гомеш (Кабелла, 67), Андре, Нум (Гомес, 68), Веа, Бамба, Девід (Байо, 81).

Марсель: Лопес, Клаус, Мбемба, Жиго (Каборе, 19; Вітінія, 71), Балерді, Колашинац, Верету, Маліновський, Ронжьє, Ундер, Санчес.

Попередження: Балерді, Ронжье, Андре, Бамба, Байо.