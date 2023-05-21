Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 20 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять шостого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Ліллем та Марселем на стадіоні Стад П'єр-Моруа.

У першій половині гри команди зіграли в повністю рівний футбол, ось тільки поодинокий удар у площину від Марселя призвів до забитого м’яча посеред тайму, а господарі поля тим часом свої моменти не реалізували. Український півзахисник Руслан Маліновський тоді асистував Жонатану Клоссу.

Проте другу половину матчу Лілль уже вирішив залишити за собою, забивши швидкий гол після відновлення гри, після чого захопив ініціативу та більш раціонально підходив до використання власний моментів.

У підсумку, футболісти Паулу Фонсеки святкували перемогу, яка наблизила їх до участі в єврокубках у наступному сезоні, а Марсель, навпаки, віддалила від другої сходинки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лілль — Марсель у французькій Лізі 1:

Лілль — Марсель 2:1

Голи: Девід, 49 (з пенальті), Бамба, 72 — Клаус, 29.

Лілль: Шевальє, Діакіте, Йоро, Ісмаїлі (Гудмундссон, 26), Мартен (Унас, 81), Гомеш (Кабелла, 67), Андре, Нум (Гомес, 68), Веа, Бамба, Девід (Байо, 81).

Марсель: Лопес, Клаус, Мбемба, Жиго (Каборе, 19; Вітінія, 71), Балерді, Колашинац, Верету, Маліновський, Ронжьє, Ундер, Санчес.

Попередження: Балерді, Ронжье, Андре, Бамба, Байо.