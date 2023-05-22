Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 21 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять шостого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Осером та Пар Сен-Жермен на стадіоні Стад де Аббе-Дешам.

Доволі стрімкого розвитку набули події в цій грі вже від самого її початку, коли Кіліан Мбаппе ще до завершення восьмої хвилини встиг забити два м’ячі у ворота суперників.

Це визначило хід розвитку гри в подальшому на користь гостьового колективу, проте Осер намагався відповідати власними атаками ще до перерви, а на початку другої половини ще й відіграв один пропущений м’яч.

У підсумку, ПСЖ довелось утримувати власну перевагу, яку команда Дідьє Дешама ще й мала нагоду подвоїти вже наприкінці компенсованого часу, проте хет-трику Мбаппе не дало статись рішення VAR щодо офсайду.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осер — ПСЖ у французькій Лізі 1:

Осер — ПСЖ 1:2

Голи: Сінайоко, 51 — Мбаппе, 6, 8.

Осер: Раду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Ен (Дембеле, 86), Так Кошта (Ньянг, 86), Сінайоко (Перрен, 86).

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркіньос, Данило Перейра, Бернат, Заїр-Емері, Верратті, Фабіан Руїс (Санчеш, 79), Мессі, Мбаппе, Екітік (Вітінья, 55).

Попередження: Жубал.