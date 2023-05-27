Франция

Іспанець може перебратись в Париж.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, французький клуб просунувся в перемовинах з півзахисником Реала Марко Асенсіо.

Стверджується, що важливу ролі відіграють стосунки агента гравця Жорже Мендеша та радника ПСЖ Луїша Кампуша.

Асенсіо в цьому сезоні відіграв 50 матчів на клубному рівні, в яких забив 12 голів та зробив вісім результативних передач. Його контракт з Реалом закінчується цього літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марко Асенсіо збирається покинути Реал та Ла Лігу загалом.