Іспанія

Півзахисник хоче суттєво змінити хід кар'єри.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо не планує продовжувати контракт з Реалом та хоче покинути команду, повідомляє Relevo.

Більше того, стверджується, що футболіст збирається шукати новий клуб за межами іспанського чемпіонату. Його контракт закінчується вже цього літа.

Іспанського півзахисника не влаштувало, що в Реалі йому не готові надати більш важливо роль, хоч й пропонували трохи збільшити зарплатню.

Асенсіо в цьому сезоні відіграв 50 матчів на клубному рівні, в яких забив 12 голів та зробив вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Асенсіо готовий вислухати пропозицію від Барселони.