Керманич ПСЖ прокоментував здобуття чемпіонського титулу.
Крістоф Галтьє, Getty Images
28 травня 2023, 11:17
Парі Сен-Жермен напередодні здолав Страсбур у матчі 37 туру французької Ліги 1, що забезпечило команді черговий достроковий чемпіонський титул.
Страсбур — ПСЖ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги 1
Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення зустрічі прокоментував виступ своєї команди в цьому сезоні.
"На внутрішньому фронті подібні виступи — це успіх. Ми стали чемпіонами. Катастрофічний сезон — це коли ПСЖ не виграє чемпіонат.
Незважаючи на те, що це може здатися легким, бути чемпіоном вимагає від тебе продуктивності. Двічі за останні роки ПСЖ не вигравав, і це були дуже, дуже важкі сезони.
Ми виграли лігу та Кубок, але в другій половині сезону були деякі погані періоди, дуже погані періоди.
Наступним кроком ми збираємося проаналізувати все це спокійно, заднім числом і з достатньою прозорістю та відвертістю стосовно себе", — заявив французький фахівець.
У заключному турі ПСЖ гратиме вдома проти Клермона.