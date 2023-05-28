Франция

Керманич ПСЖ прокоментував здобуття чемпіонського титулу.

Парі Сен-Жермен напередодні здолав Страсбур у матчі 37 туру французької Ліги 1, що забезпечило команді черговий достроковий чемпіонський титул.

Страсбур — ПСЖ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення зустрічі прокоментував виступ своєї команди в цьому сезоні.

"На внутрішньому фронті подібні виступи — це успіх. Ми стали чемпіонами. Катастрофічний сезон — це коли ПСЖ не виграє чемпіонат.

Незважаючи на те, що це може здатися легким, бути чемпіоном вимагає від тебе продуктивності. Двічі за останні роки ПСЖ не вигравав, і це були дуже, дуже важкі сезони.

Ми виграли лігу та Кубок, але в другій половині сезону були деякі погані періоди, дуже погані періоди.

Наступним кроком ми збираємося проаналізувати все це спокійно, заднім числом і з достатньою прозорістю та відвертістю стосовно себе", — заявив французький фахівець.

У заключному турі ПСЖ гратиме вдома проти Клермона.