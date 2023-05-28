Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 27 травня 2023 року, 22:00.

У рамках 37 туру французької Ліги 1 Марсель на власному полі поступився середняку Бресту.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на поле в цій грі на 58 хвилині, за мить після того, як його команда пропустила м’яч на тлі невеликої переваги в першому таймі.

Разом із Маліновським, "провансальці" почали свій шлях до порятунку на 75 хвилині, коли забили у відповідь, проте невдовзі після цього Махді Камара поставив масну крапку в протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Брест в 37 турі французької Ліги 1-2022/23:

Марсель — Брест 1:2

Голи: Мбемба, 75 — Маньєтті, 57, Камара, 81.

Марсель: Лопес — Мбемба, Баї (Колашинац, 58), Балерді — Юндер, Ронж’є, Верету, Клосс — Гендузі (Маліновський, 58), Санчес — Вітінья (Тавареш, 46).

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Брассьє, Дюверн — Белькебла (Камара, 64), Ліс-Мелоу, Маньєтті (Лемарешаль, 72) — Лаже (Онора, 64), Муньє (Еліс, 84), Ле Дуарон (дель Кастільйо, 46).

Попередження: Верету, Балерді — Шардонне, Лала.