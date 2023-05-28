Після 37-го туру можна підбити підсумки для перших трьох місць у Лізі 1.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, TWITTER.COM/OM_OFFICIEL
28 травня 2023, 00:45
Ланс забезпечив собі друге місце у чемпіонаті Франції, внаслідок чого вперше за 24 роки клуб зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Команда Франка Еза гарантовано займе друге місце у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 81 очко після 37 матчів.
Марсель завершить сезон третім – клуб має 73 очки за 37 турів. Таким чином, провансальський клуб розпочне виступи із кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що чемпіоном Франції сезону-2022/23 став ПСЖ.