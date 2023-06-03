Франция

Наприкінці чемпіонський матч було перервано через поведінку вболівальників.

Гавр у матчі останнього 38 туру французької Ліги 2 мінімально обіграв Діжон (1:0) і став чемпіоном другого дивізіону Франції.

На останній хвилині зустрічі на поле вибігли вболівальники Гавра, через що матч було призупинено. Проте незабаром матч було завершено і Гавр завдяки своєму чемпіонству вийшов у Лігу 1, набравши 75 очок.

E tem mais! Torcida do Le Havre achou que o árbitro tinha apitado o fim do jogo e invadiu o campo para celebrar o acesso, mas... não tinha! Faltavam 9 segundos para o fim dos acréscimos e o árbitro quer dar o tempo restante.pic.twitter.com/pjftfvKuqs — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 2, 2023

Тим часом матч між Бордо і Родезом було перервано після того, як вболівальник штовхнув гравця Родеза Люку Буадеса, який забив гол. Внаслідок інциденту футболіст отримав струс мозку. Гру не продовжили і тепер справою займатиметься Федерація футболу Франції.

Бордо має 69 очок і третє місце, а Мец — 72 бали. Друге місце дає пряму путівку до Ліги 1.

Для Гавра це буде перший за 14 років досвід участі у Лізі 1. Востаннє команда виступала там у сезоні-2008/09.