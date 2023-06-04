Франция

Зірковий форвард усе ще в повному порядку.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі приєднався до французького Парі Сен-Жермен улітку 2021 року, після чого за два сезони став невід’ємним стартового складу "червоно-синіх".

Однак зрештою його дворічний контракт добіг до кінця, тоді як сторони не змогли домовитись щодо продовження угоди й у підсумку зірковий виконавець залишив столицю Франції.

Разом із тим, за цей сезон 35-річний футболіст записав на власний рахунок 16 гольових передач у Лізі 1, вигравши таким чином перегони за звання найкращого асистента.

Цей показник виявився в підсумку високим не тільки для французької першості, а й для всього європейського футболу, оскільки серед п’ятірки провідних чемпіонатів тільки півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне має в Прем’єр-лізі 18 гольових пасів за той самий відтинок часу.

На додачу до асистів Мессі оформив ще й 16 результативних пострілів.