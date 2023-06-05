Франция

ПСЖ планує потужне оновлення основного складу.

Літня трансферна кампанії ще не встигла набрати належних обертів, але великі та заможні клуби вже активно беруть у ній участь.

Зокрема, французький Парі Сен-Жермен уже встиг відзначитись тим, що відпустив у статусі вільних агентів центрального захисника Серхіо Рамоса та нападника Ліонеля Мессі, після чого розпочав шукати виконавців на підсилення стартового складу.

Однак не тільки виключно продажами займається керівництво "червоно-синіх". Раніше стало відомо про те, що чемпіони Ліги 1 підписали контракт із нападником мадридського Реала Марко Асенсіо.

І як тільки спортивний директор ПСЖ Луїс Кампос завершив необхідні процедури довкола іспанського виконавця, його увага перемкнулась на півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

28-річний виконавець ще не визначився з власним майбутнім, однак, як повідомляє французька преса, ПСЖ зробив пропозицію контракту особисто гравцю, а незабаром варто очікувати на звернення "червоно-синіх" до Манчестер Сіті з умовами викупу португальця.

Сілва в поточному сезоні зіграв 54 матчі, забивши сім голів та віддавши вісім гольових передач.