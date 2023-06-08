Екстренер Реала не хоче очолювати парижан.
Зінедін Зідан, getty images
08 червня 2023, 16:57
Парі Сен-Жермен розглядає варіанти запрошення нового головного тренера перед наступним сезоном. Серед кандидатів знов фігурує ім'я Зінедіна Зідана.
Втім, як повідомляє Le Parisien, колишній тренер Реала не збирається працювати в стані парижан. Він в черговий раз відмовив чемпіону Франції.
Столичний клуб також веде перемовини з іншими тренерами, а найбільшого просування зміг досягти з Юліаном Нагельсманном.
Зазначимо, раніше були чутки, що Зідан може повернутись в Реал, який очолював з 2016 до 2018 року, а потім – з 2019 по 2021 рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінедін Зідан відхилив щедру пропозицію представника Саудівської Аравії — Ан-Насра.