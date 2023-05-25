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Француз не зацікавленій в такій роботі.

Представник чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср знаходиться в пошуках нового іменитого головного тренера.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, Ан-Наср зробив щедру пропозицію Зінедіну Зідану, який зараз знаходиться без клуба.

Стверджується, що клуб з Саудівської Аравії був готовий заплатити французькому тренеру 150 мільйонів євро за два сезони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду "більше не може терпіти" і має намір покинути Ан-Наср.