Франция

Але тільки якщо англійський клуб підпише півзахисника цього літа.

Центральний півзахисник французької Ніцци Кефрен Тюрам, син легендарного Ліліана Тюрама та брат нападника менхенгладбахської Боруссії Маркуса Тюрама, цього сезону помітно прогресував та привернув до себе увагу чималої кількості провідних клубів Європи.

Зокрема, раніше повідомлялось, що 22-річний виконавець уже має домовленість з англійським Ліверпулем щодо трансферу, проте поява інформації про зацікавленість Парі Сен-Жермен у його придбанні знову сплутала всі карти.

Однак, як повідомляє столичне французьке видання, саме цієї літньої трансферної кампанії чемпіони Франції не будуть зацікавлені в підписанні гравця, за якого Ніцца вимагає, як мінімум, 60 млн євро.

Натомість, ПСЖ витратить такі самі кошти на придбання півзахисника лісабонського Спортінга Мануеля Угарте.

У цьому сезоні вихованець Монако забив два голи та віддав вісім гольових передач у 48 матчах, а також дебютував за збірну Франції.