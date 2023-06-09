Англія

Футболіст підсилить влітку англійців.

Півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам в кроці від переходу у Ліверпуль, стверджує журналіст Жак Талбо.

За інформацією джерела, футболіст має усну домовленість з мерсисайдським клубом. Наразі Ліверпуль і Ніцці обговорюють трансфер 22-річного француза. Ціна на трансферному ринку за Тюрама — 32 мільйони євро.

У поточному сезоні Кефрен відіграв 48 матчів, забив два голи та віддав вісім гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Кефрена Тюрама також націлився Парі Сен-Жермен.