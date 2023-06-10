Франция

Президент Парі Сен-Жермен заперечує інформацію про те, що бере участь у придбанні МЮ.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі бере участь у процесі поглинання Манчестер Юнайтед катарським шейхом Джассімом у родини Глейзер.

Катарський футбольний функціонер паризького гранду заперечує цю інформацію.

"Парі Сен-Жермен — мій клуб, він у моєму серці. Я не маю нічого спільного з Манчестер Юнайтед.

Я говорю про всіх, не тільки про Манчестер Юнайтед. Єдине, що я можу зробити — поділитися досвідом, який у мене є. От і все", — цитує слова Аль-Хелаїфі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на BBC.

Раніше повідомлялося, що катарський шейх Джассім встановив крайній термін для відповіді Глейзерів щодо продажу Манчестер Юнайтед.