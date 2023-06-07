Сім'я Глейзерів має відповісти до п'ятниці, 9 червня.
twitter.com/FabrizioRomano
07 червня 2023, 19:30
Катарський шейх Джассім зробив фінальну пропозицію щодо покупки Манчестер Юнайтед у родини Глейзерів. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, п'ята пропозиція шейха є остаточною і вона подана у форматі "погоджуйтесь або переговорів більше не буде".
Також наголошується, що у пропозиції є крайній термін – це п'ятниця, 9 червня. Якщо сім'я Глейзерів не дасть своєї відповіді, Джассім остаточно вийде з переговорів.
Раніше ЗМІ зазначали, що пропозиція Джассіма оцінюється в 6,5 мільярда доларів за 100% акцій клубу з Манчестера, плюс один мільярд обіцяних інвестицій на майбутнє.
За підсумками сезону Манчестер Юнайтед набрав 75 очок і посів третє місце у турнірній таблиці АПЛ, що дозволяє "червоним дияволам" наступного сезону виступити у груповому етапі Ліги чемпіонів.