Англія

Сім'я Глейзерів має відповісти до п'ятниці, 9 червня.

Катарський шейх Джассім зробив фінальну пропозицію щодо покупки Манчестер Юнайтед у родини Глейзерів. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, п'ята пропозиція шейха є остаточною і вона подана у форматі "погоджуйтесь або переговорів більше не буде".

Також наголошується, що у пропозиції є крайній термін – це п'ятниця, 9 червня. Якщо сім'я Глейзерів не дасть своєї відповіді, Джассім остаточно вийде з переговорів.

Раніше ЗМІ зазначали, що пропозиція Джассіма оцінюється в 6,5 мільярда доларів за 100% акцій клубу з Манчестера, плюс один мільярд обіцяних інвестицій на майбутнє.

За підсумками сезону Манчестер Юнайтед набрав 75 очок і посів третє місце у турнірній таблиці АПЛ, що дозволяє "червоним дияволам" наступного сезону виступити у груповому етапі Ліги чемпіонів.