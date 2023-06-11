Франция

В обох нападників закінчуються контракти з їхніми нинішніми клубами.

Нападник лондонського Крістал Пелес Вілфрід Заха ризикує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки його контракт із "орлами" спливає вже цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Парі Сен-Жермен зараз працює над підписанням 30-річного івуарійця поряд із трансфером форварда Маркуса Тюрама, у якого також закінчується контракт із менхенгладбахською Боруссією.

У найближчі кілька днів паризький гранд ухвалить остаточне рішення щодо обох футболістів.

Що стосується Вілфріда Заха, то лідер Крістал Пелес також має пропозиції з Саудівської Аравії, проте він віддає перевагу продовжити свою кар'єру в європейському футболі.