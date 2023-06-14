Франция

Кіліан може далі носити паризькі барви.

Еммануель Макрон коротко відреагував на гіпотезу про відхід Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен — повідомляє портал RMC Sport.

Президент підтвердив, що збирається переконати нападника залишитися у Франції.

Ситуація навколо майбутнього Кіліана Мбаппе в ПСЖ викликала багато реакцій у Франції та навіть у верхівці держави. На запитання молодого вболівальника клубу Іль-де-Франс, одягненого у триколірну форму нападника, Еммануель Макрон підтвердив, що збирається ознайомитися з досьє 24-річного нападника.

"(Ви знаєте, чи залишився Кіліан?) У мене немає інформації, але я спробую домогтися цього", — відповів президент республіки своєму співрозмовнику.

Звичайно, Еммануель Макрон не взяв на себе зобов’язань і не розкрив свій метод впливу на молодого форварда, але його відповідь підтверджує важливість справи Мбаппе для французького футболу та спорту.

Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із клубом.