Франция

Нападник хоче покинути команду.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе вирішив не активувати опцію подовження контракту зі столичним клубом, повідомляє видання L`Equipe.

Це означає, що поточна угода між сторонами розрахована до літа 2024 року, отже — нападник може залишити команду вже наступного літа.

Через це, як очікується, Парі Сен-Жермен може спробувати продати гравця цього літа, якщо не зможе домовитись про нову угоду.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що підпише Кіліана Мбаппе в Реал.