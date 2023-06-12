Нападник хоче покинути команду.
Кіліан Мбаппе, getty images
12 червня 2023, 23:59
Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе вирішив не активувати опцію подовження контракту зі столичним клубом, повідомляє видання L`Equipe.
Це означає, що поточна угода між сторонами розрахована до літа 2024 року, отже — нападник може залишити команду вже наступного літа.
Через це, як очікується, Парі Сен-Жермен може спробувати продати гравця цього літа, якщо не зможе домовитись про нову угоду.
Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що підпише Кіліана Мбаппе в Реал.