Єгиптянин може продовжити кар'єру у Лізі 1.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 18:28
Мохамед Салах може продовжити кар'єру у ПСЖ, повідомляє Sports Zone.
За інформацією джерела, 31-річний футболіст привернув увагу паризької команди. ПСЖ хоче підписати Салаха на заміну Ліонелю Мессі, який залишив столичний клуб.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі провів зустріч із футболістом Ліверпуля у Марокко. Вони активно спілкуються після чемпіонату світу.
Минулого сезону АПЛ Салах провів 38 матчів за Ліверпуль, відзначившись 19 голами та 12 результативними передачами.