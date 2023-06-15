Нападник дав свій коментар.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 19:59
Кіліан Мбаппе знову зазначив, що й надалі планує виступати за нинішню команду.
"Я вже відповідав, вже сказав, що моя мета — залишитися в ПСЖ. Це мій єдиний варіант на даний момент, я готовий повернутися до нового сезону".
Також Мбаппе відповів, чому хоче залишитися у ПСЖ, але не хоче продовжувати контракт із нинішньою командою.
"Тут пояснення не потрібні. Люди можуть говорити будь-що, у них немає всієї інформації, на жаль для них. Я знаю, навіщо так роблю, з цим немає проблем", — наводить слова Мбаппе RMC Sport.
У сезоні-2022/23 Мбаппе провів 34 матчі в Лізі 1: на його рахунку 29 голів та 5 асистів.