Франция

Нападник дав свій коментар.

Кіліан Мбаппе знову зазначив, що й надалі планує виступати за нинішню команду.

"Я вже відповідав, вже сказав, що моя мета — залишитися в ПСЖ. Це мій єдиний варіант на даний момент, я готовий повернутися до нового сезону".

Також Мбаппе відповів, чому хоче залишитися у ПСЖ, але не хоче продовжувати контракт із нинішньою командою.

"Тут пояснення не потрібні. Люди можуть говорити будь-що, у них немає всієї інформації, на жаль для них. Я знаю, навіщо так роблю, з цим немає проблем", — наводить слова Мбаппе RMC Sport.

У сезоні-2022/23 Мбаппе провів 34 матчі в Лізі 1: на його рахунку 29 голів та 5 асистів.