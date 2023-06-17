Франция

Парижани хочуть запросити тренера Арсеналу.

Парі Сен-Жермен знаходиться в пошуках нового головного тренера та звернув увагу на керманича Арсеналу Мікеля Артету.

Як повідомляє видання RMC Sport, парижани провели раунд перемовин з іспанським спеціалістом.

Втім, результат виявився для чемпіона Франції невтішним. Мікель Артета повністю зосереджений на роботі в Арсеналі та не збирається щось змінювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ перемкнув увагу на двох інших кандидатів, після невдачі з Нагельсманном.