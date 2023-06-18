Французький клуб хоче підписати нападника "шпор".
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 23:39
ПСЖ виявляє серйозний інтерес до Гаррі Кейна, повідомляє Le10sport з посиланням на Le Parisien.
За інформацією джерела, 29-річний футболіст є пріоритетом для французької команди. В англійці зацікавлений особисто Нассер Аль-Хелайфі.
Тим не менш, Тоттенгем має намір зберегти Кейна, незважаючи на те, що його контракт спливає влітку 2024 року, а Гаррі не має наміру його продовжувати.
Минулого сезону Гаррі Кейн забив 30 голів у 38 матчах за Тоттенгем в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Кейн має намір перейти до Реалу.