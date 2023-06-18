Франция

Французький клуб хоче підписати нападника "шпор".

ПСЖ виявляє серйозний інтерес до Гаррі Кейна, повідомляє Le10sport з посиланням на Le Parisien.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст є пріоритетом для французької команди. В англійці зацікавлений особисто Нассер Аль-Хелайфі.

Тим не менш, Тоттенгем має намір зберегти Кейна, незважаючи на те, що його контракт спливає влітку 2024 року, а Гаррі не має наміру його продовжувати.

Минулого сезону Гаррі Кейн забив 30 голів у 38 матчах за Тоттенгем в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кейн має намір перейти до Реалу.