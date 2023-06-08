Іспанія

29-річний футболіст має намір продовжити кар'єру у мадридській команді.

Гаррі Кейн хоче перейти до Реалу, повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, 29-річний нападник повідомив гравців Тоттенгема, що хоче перейти до мадридської команди.

Контракт Кейна з Тоттенгемом розрахований до 30 червня 2024 року. За чутками, "шпори" хочуть отримати за свого футболіста близько 100 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні Кейн провів 38 матчів в АПЛ: на його рахунку 30 голів та 3 асисти.