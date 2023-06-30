Франция

Сума трансферу футболіста становитиме близько 15 мільйонів євро.

Півзахисник Базеля Анді Діуф незабаром може стати гравцем Ланса. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони близькі до трансферу 20-річного француза за 15 мільйонів євро. Також французький клуб має домовленість з футболістом.

Минулого сезону Діуф провів 57 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Діуфа було визнано найкращим молодим гравцем минулого сезону в Лізі конференцій.