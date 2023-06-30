Сума трансферу футболіста становитиме близько 15 мільйонів євро.
Анді Діуф, Getty Images
30 червня 2023, 10:55
Півзахисник Базеля Анді Діуф незабаром може стати гравцем Ланса. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, сторони близькі до трансферу 20-річного француза за 15 мільйонів євро. Також французький клуб має домовленість з футболістом.
Минулого сезону Діуф провів 57 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Діуфа було визнано найкращим молодим гравцем минулого сезону в Лізі конференцій.