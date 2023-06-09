Ліга конференцій

Команда 20-річного француза дійшла до півфіналу турніру.

Найкращим молодим гравцем сезону в Лізі конференцій визнано центрального півзахисника Базеля Анді Діуфа. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

За підсумками турніру 20-річний француз дістався півфіналу, де Базель поступився Фіорентині (1:2, 3:1).

У нинішньому сезоні Діуф провів 14 матчів у Лізі конференцій, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі. Також він віддав 80,70% точних передач та 39 разів відібрав м'яч.

Зазначимо, що контракт Діуфа належить Ренну, а за Базель він виступає на правах оренди з літа 2022 року. Швейцарський клуб може викупити футболіста за 5,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Райс — найкращий гравець Ліги конференцій-2022/23.