Французький спеціаліст тренуватиме у Лізі 1.
ПАТРІК ВІЙЄРА, фото: ФК Страсбур
02 липня 2023, 23:22
Патрік Вієйра очолив Страсбур, повідомив офіційний сайт французької команди.
47-річний фахівець підписав контракт із клубом із Ліги 1 на три роки.
Останнім місцем роботи Війєра був Крістал Пелас, який він залишив у березні 2023 року.
Раніше француз тренував молодіжну команду Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті та Ніццу.
За підсумками минулого сезону Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, посів 15 місце у турнірній таблиці Ліги 1.