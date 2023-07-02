Франция

Французький спеціаліст тренуватиме у Лізі 1.

Патрік Вієйра очолив Страсбур, повідомив офіційний сайт французької команди.

47-річний фахівець підписав контракт із клубом із Ліги 1 на три роки.

Останнім місцем роботи Війєра був Крістал Пелас, який він залишив у березні 2023 року.

Раніше француз тренував молодіжну команду Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті та Ніццу.

За підсумками минулого сезону Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, посів 15 місце у турнірній таблиці Ліги 1.