Франция

Сторони домовились про припинення співробітництва.

ПСЖ розірвав контракт із Крістофом Галтьє, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, сторони дійшли згоди про розірвання контракту. Офіційно про відставку Галтьє може бути оголошено після призначення Луїса Енріке.

У вівторок Енріке прилетів до Парижа. Першу прес-конференцію іспанця заплановано на середу.

Раніше повідомлялося, що Галтьє заарештований за звинуваченням у дискримінації та расизмі. Також ПСЖ презентував нову виїзну форму.