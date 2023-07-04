ПСЖ розірвав контракт із Крістофом Галтьє, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, сторони дійшли згоди про розірвання контракту. Офіційно про відставку Галтьє може бути оголошено після призначення Луїса Енріке.

У вівторок Енріке прилетів до Парижа. Першу прес-конференцію іспанця заплановано на середу. 

Раніше повідомлялося, що Галтьє заарештований за звинуваченням у дискримінації та расизмі. Також ПСЖ презентував нову виїзну форму. 