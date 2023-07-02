У новій формі футболісти парижан пітніти не будуть — принаймні так заявляє виробник.
ФК ПСЖ
02 липня 2023, 13:35
ПСЖ на своєму офіційному сайті презентував нову виїзну форму на сезон-2023/24.
Новинка від компанії Nike виконана у білих кольорах. На футболках будуть зображені традиційні символи французького клубу – Ейфелева вежа та квітка лілії.
Зазначається, що нова форма виготовлена за інноваційною технологією, яка дозволить гравцям залишатися сухими – не пітніти.
Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке стане новим головним тренером ПСЖ, а Крістоф Галтьє покине команду. Наразі наставник парижан перебуває під вартою поліції Ніцци.