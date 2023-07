ПСЖ на своєму офіційному сайті презентував нову виїзну форму на сезон-2023/24.

Новинка від компанії Nike виконана у білих кольорах. На футболках будуть зображені традиційні символи французького клубу – Ейфелева вежа та квітка лілії.

🆕⬜️✨



Discover our new @nikefootball 𝐀𝐰𝐚𝐲 jersey for the 23/24 season launched on the occasion of the first @PSG_English WE RUN PARIS – 10KM race 👕



A bold white shirt with a colourful band that revisits the traditional colours of the Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/BhyScTlrkh