В команді напружений настрій.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
08 липня 2023, 16:57
Шість гравців ПСЖ зв’язалися з президентом клубу, щоб поскаржитися на коментарі, зроблені Кіліаном Мбаппе в інтерв’ю журналу France Football — повідомляє ресурс Sky Sport.
Французькій гравець зробив декілька заяв про клуб та заявив, що хоче його залишити.
Імена футболістів не уточнюються. Скоріше всього, цього літа Кіліан може піти з Парижу.
Минулого сезону на його рахунку понад 20 голів за команду у Лізі 1. Також він став чемпіоном Франції.