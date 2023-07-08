Шість гравців ПСЖ зв’язалися з президентом клубу, щоб поскаржитися на коментарі, зроблені Кіліаном Мбаппе в інтерв’ю журналу France Football — повідомляє ресурс Sky Sport. 

Французькій гравець зробив декілька заяв про клуб та заявив, що хоче його залишити. 

Імена футболістів не уточнюються. Скоріше всього, цього літа Кіліан може піти з Парижу. 

Минулого сезону на його рахунку понад 20 голів за команду у Лізі 1. Також він став чемпіоном Франції. 

 