Франция

В команді напружений настрій.

Шість гравців ПСЖ зв’язалися з президентом клубу, щоб поскаржитися на коментарі, зроблені Кіліаном Мбаппе в інтерв’ю журналу France Football — повідомляє ресурс Sky Sport.

Французькій гравець зробив декілька заяв про клуб та заявив, що хоче його залишити.

Імена футболістів не уточнюються. Скоріше всього, цього літа Кіліан може піти з Парижу.

Минулого сезону на його рахунку понад 20 голів за команду у Лізі 1. Також він став чемпіоном Франції.