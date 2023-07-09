Франция

Гравець звузив коло власних інтересів усього до одного клубу.

Португальський нападник Жоау Феліш свого часу настільки яскраво запалював у складі лісабонської Бенфіки, що його трансфер за непристойні 127,2 млн євро влітку 2019 року виглядав цілком природньо.

Однак під керівництвом Дієго Сімеоне 23-річний виконавець лише витратив три роки своєї кар’єрі, так і не зумівши повністю інтегруватись до системи клубу, результатом чого стала його оренда до лондонського Челсі на останні пів року попереднього сезону, за яку "сині" заплатили 11 млн євро.

Утім, настав час повертатись до столиці Іспанії, де на гравця очікують ще чотири роки чинного контракту та геть невизначені перспективи.

І якщо ще кілька тижнів тому португалець розглядав варіанти з трансфером до команд, що мають місце в Лізі чемпіонів УЄФА, то останніми днями вибір Феліша звузився лише до одного варіанта.

Як повідомляє іспанська преса, або французький Парі Сен-Жермен усе ж таки виявить бажання придбати собі цього нападника, або він так і залишатиметься працювати під орудою Дієго Сімоне.

"Червоно-сині" наразі більше заклопотані долею власного форварда Кіліана Мбаппе, після вирішення питання щодо подальших виступів якого можуть ухвалити остаточне рішення щодо придбання Феліша.

За сезон Жоау забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі за 40 зіграних матчів.