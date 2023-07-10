Франция

Захисник прокоментував свій стан після важкої травми.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі для французького центрального захисника Лукаса Ернандеса через травму хрестоподібної зв’язки коліна на старті першого ж матчу групового етапу завершився, не встигнувши розпочатись.

Відновлення від важкого пошкодження для гравця мюнхенської Баварії тривало більше пів року, після чого він погодився на трансфер до французького Парі Сен-Жермен.

Зрозуміло, що представники ЗМІ не могли не розпитати в новачка чинних чемпіонів Франції щодо його стану після травми на тлі переходу до нового клубу.

"Зараз я у формі на 100%. Я з нетерпінням чекаю першого дня тренувань і того, щоб бути на висоті під час виступів із моїми новими товаришами по команді. Моє коліно в порядку, і все йде дуже добре.

Я приїхав сюди, щоб вчитися, але також і, перш за все, щоб вигравати трофеї. Стільки, скільки зможу.

У мене тут багато знайомих та друзів. Зокрема, я багато спілкувався з Кімбембе та Мбаппе перед тим, як приїхати сюди. Я дуже радий приєднатися до них і стати їхнім одноклубником на клубному рівні", — заявив французький виконавець.

За інформацією преси, за перехід Ернандеса ПСЖ сплатив Баварії 47 млн євро.