Франция

Ще один новачок для команди Луїса Енріке.

Захисник Баварії Лукас Ернандес став гравцем ПСЖ, повідомляє прес-служба французького клубу.

Угода з 27-річним французом розрахована на п'ять років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 47 мільйонів євро.

Минулого сезону Ернандес провів 11 матчів за Баварію, після чого порвав хрестоподібну зв'язку коліна у зустрічі ЧС-2022 проти Австралії у складі збірної Франції. З того часу футболіст відновлюється.

Раніше ПСЖ підписав контракт із нападником Мальорки Лі Кан Іном, який коштував парижанам 22 млн євро.