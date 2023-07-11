Франция

Бразильський вінгер не грав з середини лютого через серйозну травму.

Нападник Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар відновився після серйозної травми правої щиколотки, отриманої в середині лютого цього року у матчі 24-го туру французької Ліги проти Лілля (4:3).

Як повідомляє L’Equipe, у понеділок ПСЖ розпочав передсезонну підготовку без гравців, які перебувають на міжнародних змаганнях та мають приєднатися до команди 17 липня. Відзначається, що у загальній групі розпочав тренуватися і Неймар.

За інформацією джерела, 31-річний бразилець виконав усю заплановану роботу, намагаючись не перенавантажувати гомілкостоп.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що саудівський Аль-Хіляль розпочав спроби підписати Неймара після невдачі з Ліонелем Мессі, оскільки в ПСЖ більше не розраховуються на бразильця.